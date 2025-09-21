Kujawsko-pomorscy strażacy zatrzymani w Białymstoku. Jest podejrzenie o gwałt

2025-09-21, 08:44  Redakcja
Strażacy z naszego regionu zatrzymani w Białymstoku. Jest podejrzenie o gwałt/Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Jak ustalili reporterzy Radia Białystok, strażacy przyjechali do stolicy Podlasia na zakończone niedawno Mistrzostwa Polski strażaków w piłce nożnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do przestępstwa miało dojść w nocy z wtorku na środę (16-17 września) w jednym z białostockich hoteli.

Zastępca prokuratora rejonowego Białystok-Północ Anna Małgorzata Milewska potwierdziła dziennikarzom TVN24, że w Białymstoku zatrzymano dwóch mężczyzn - strażaków PSP. Pokrzywdzona ma być pełnoletnia i została już przesłuchana. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 197 paragraf 1 Kodeksu karnego, czyli zgwałcenia.

Grozi za to od dwóch do 15 lat więzienia.

źr. Radio Białystok

