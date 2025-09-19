Bydgoska policja uderzyła w narkobiznes. Zatrzymani wpadli podczas porcjowania substancji

Bydgoscy policjanci przejęli ponad kilogram narkotyków/fot.: KMP w Bydgoszczy
Pięć osób odpowie za posiadanie dużej ilości narkotyków. We wtorek (16 września) policjanci z bydgoskiego Śródmieścia zatrzymali czterech mężczyzn i kobietę podczas porcjowania narkotyków w mieszkaniu na Górzyskowie. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Mundurowi zabezpieczyli ponad kilogram kryształu 2C-B, marihuany i MDMA. Czterej mężczyźni i kobieta usłyszeli zarzuty. Sąd tymczasowo aresztował ich na najbliższe miesiące.
Młodszy aspirant Łukasz Szmajda i młodszy aspirant Kamil Kurdelski z sierżantem sztabowym Piotrem Szczepanikiem pojechali pod adres, gdzie miał przebywać poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy mężczyzna.
– Gdy weszli na klatkę schodową, zobaczyli, że drzwi do wytypowanego mieszkania są otwarte, a wewnątrz jest pięć osób. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że niektóre z nich porcjowały w tym momencie narkotyki. Mundurowi weszli do środka i zauważyli na stoliku leżący woreczek strunowy ze skrystalizowaną substancją – opisała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Wszyscy zgodnie twierdzili, że to nie ich. Jednak to był dopiero początek. Policjanci podejrzewali, że zabronionych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii środków może być znacznie więcej. W pomieszczeniu zabezpieczyli worki i pojemniki plastikowe z różnego rodzaju substancjami.
– Łącznie funkcjonariusze przejęli: 788 gramów kryształu 2C-B, 142 gramy marihuany oraz 104 gramy tabletek MDMA. Wszystkie zostały wstępnie zbadane narkotesterem, co potwierdziło, że ich posiadanie jest zabronione, a następnie trafią do policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Dzięki dzielnicowym ponad kilogram narkotyków nie trafi na rynek – dodała Kowalska.
Dzielnicowi zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 22 do 36 lat oraz 18-letnią kobietę. Wszyscy trafili do komisariatu na bydgoskim Śródmieściu, a następnie do policyjnej izby zatrzymań. Decyzją prokuratora, policjanci przedstawili im zarzuty dotyczące posiadania wspólnie i w porozumieniu znacznych ilości narkotyków.
W czwartek (18 września) na wniosek policjantów i oskarżyciela, sąd tymczasowo aresztował 23 i 30-latka na trzy miesiące, a 18-latkę oraz 38 i 23-latka na dwa miesiące. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę