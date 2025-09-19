Bydgoska policja uderzyła w narkobiznes. Zatrzymani wpadli podczas porcjowania substancji

2025-09-19, 13:36  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Bydgoscy policjanci przejęli ponad kilogram narkotyków/fot.: KMP w Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci przejęli ponad kilogram narkotyków/fot.: KMP w Bydgoszczy

Pięć osób odpowie za posiadanie dużej ilości narkotyków. We wtorek (16 września) policjanci z bydgoskiego Śródmieścia zatrzymali czterech mężczyzn i kobietę podczas porcjowania narkotyków w mieszkaniu na Górzyskowie. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Mundurowi zabezpieczyli ponad kilogram kryształu 2C-B, marihuany i MDMA. Czterej mężczyźni i kobieta usłyszeli zarzuty. Sąd tymczasowo aresztował ich na najbliższe miesiące.

Młodszy aspirant Łukasz Szmajda i młodszy aspirant Kamil Kurdelski z sierżantem sztabowym Piotrem Szczepanikiem pojechali pod adres, gdzie miał przebywać poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy mężczyzna.

– Gdy weszli na klatkę schodową, zobaczyli, że drzwi do wytypowanego mieszkania są otwarte, a wewnątrz jest pięć osób. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że niektóre z nich porcjowały w tym momencie narkotyki. Mundurowi weszli do środka i zauważyli na stoliku leżący woreczek strunowy ze skrystalizowaną substancją – opisała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Wszyscy zgodnie twierdzili, że to nie ich. Jednak to był dopiero początek. Policjanci podejrzewali, że zabronionych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii środków może być znacznie więcej. W pomieszczeniu zabezpieczyli worki i pojemniki plastikowe z różnego rodzaju substancjami.

– Łącznie funkcjonariusze przejęli: 788 gramów kryształu 2C-B, 142 gramy marihuany oraz 104 gramy tabletek MDMA. Wszystkie zostały wstępnie zbadane narkotesterem, co potwierdziło, że ich posiadanie jest zabronione, a następnie trafią do policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Dzięki dzielnicowym ponad kilogram narkotyków nie trafi na rynek – dodała Kowalska.

Dzielnicowi zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 22 do 36 lat oraz 18-letnią kobietę. Wszyscy trafili do komisariatu na bydgoskim Śródmieściu, a następnie do policyjnej izby zatrzymań. Decyzją prokuratora, policjanci przedstawili im zarzuty dotyczące posiadania wspólnie i w porozumieniu znacznych ilości narkotyków.

W czwartek (18 września) na wniosek policjantów i oskarżyciela, sąd tymczasowo aresztował 23 i 30-latka na trzy miesiące, a 18-latkę oraz 38 i 23-latka na dwa miesiące. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
Bydgoscy policjanci przejęli ponad kilogram narkotyków/fot.: KMP w Bydgoszczy Bydgoscy policjanci przejęli ponad kilogram narkotyków/fot.: KMP w Bydgoszczy

Region

Łowcy głów z KWP w Bydgoszczy zatrzymali troje skazanych. Jeden z nich był poszukiwany od 2008 roku

„Łowcy głów” z KWP w Bydgoszczy zatrzymali troje skazanych. Jeden z nich był poszukiwany od 2008 roku

2025-09-19, 12:47
Czy tu wyrosną następcy gwiazd Tak prezentuje się nowa hala sportowa w gminie Drzycim [zdjęcia]

Czy tu wyrosną następcy gwiazd? Tak prezentuje się nowa hala sportowa w gminie Drzycim [zdjęcia]

2025-09-19, 11:53
Kolizja na Szosie Obwodowej. Jedna osoba została poszkodowana [aktualizacja]

Kolizja na Szosie Obwodowej. Jedna osoba została poszkodowana [aktualizacja]

2025-09-19, 11:06
Szwecja: Naukowcy opracowali silnik napędzany światłem, który jest cieńszy od włosa

Szwecja: Naukowcy opracowali silnik napędzany światłem, który jest cieńszy od włosa

2025-09-19, 09:52
PiS chce unieważnienia przetargu na promocję Torunia. Jest bardzo dużo pytań

PiS chce unieważnienia przetargu na promocję Torunia. „Jest bardzo dużo pytań”

2025-09-19, 09:48
Marika Popowicz-Drapała: Potrzebujemy świeżego narybku, musimy na niego zaczekać [Rozmowa Dnia]

Marika Popowicz-Drapała: Potrzebujemy świeżego narybku, musimy na niego zaczekać [Rozmowa Dnia]

2025-09-19, 09:01
Wykolejenie pociągu w Nowej Wsi Wielkiej. Droga powiatowa zablokowana [aktualizacja]

Wykolejenie pociągu w Nowej Wsi Wielkiej. Droga powiatowa zablokowana [aktualizacja]

2025-09-19, 08:31
Bydgoska szkoła podstawowa wśród najlepszych w Europie. Nagroda EITA promuje innowacje

Bydgoska szkoła podstawowa wśród najlepszych w Europie. Nagroda EITA promuje innowacje

2025-09-19, 07:00
Wataha wilków pod domami na bydgoskim Czyżkówku Są takie sygnały i nagrania

Wataha wilków pod domami na bydgoskim Czyżkówku? Są takie sygnały i nagrania

2025-09-18, 21:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę