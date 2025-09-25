MDMA, amfetamina i marihuana. Prawie 3,5 kg narkotyków miał w domu mieszkaniec Bydgoszczy

2025-09-25, 12:23 Redakcja

Łączna waga zabezpieczonych substancji to prawie 3,5 kilograma/fot. materiały policji

Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Łączna waga zabezpieczonych substancji to prawie 3,5 kilograma.

Kryminalni ustalili, że mieszkaniec Miedzynia może posiadać znaczne ilości narkotyków. - Pod ustalonym adresem zauważyli osobowego opla, w którym zastali podejrzewanego mężczyznę. Chwilę później u 34-latka ujawnili dwa worki foliowe z zawartością białego proszku – relacjonuje sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Następnie, wraz z mężczyzną, poszli do zajmowanego przez niego lokalu. Podczas przeszukania zabezpieczyli kolejne narkotyki: trzy worki strunowe z kryształem, cztery worki foliowe z białym proszkiem oraz worek strunowy z suszem roślinnym.



Zabezpieczone substancje zostały wstępnie poddane badaniu narkotesterem, które wykazało, że to blisko: 2,5 kilograma MDMA, 800 gramów amfetaminy oraz 90 gramów marihuany. Całkowita waga zabezpieczonych środków to niemal 3,5 kilograma.



Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował bydgoszczanina na najbliższe 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.