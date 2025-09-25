O mało co rozjechał w Toruniu grupę młodych ludzi! I to na przejściu dla pieszych [wideo]

2025-09-25, 15:39 Redakcja

Kierowca skody prawie wjechał w grupę młodzieży na przejściu dla pieszych/fot. materiały policji

Kierowca skody wjechał na przejście, po którym szła grupa młodzieży. Czujność pieszych pozwoliła uniknąć tragedii. Zdarzenie zarejestrował inny kierowca.

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na ul. Podgórskiej w Toruniu. - Kierujący Skodą nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, czym spowodował duże zagrożenie. Wjechał na pasy, po których szła grupa młodzieży – relacjonuje asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - W ostatniej chwili dwie młode dziewczyny, które szły jako pierwsze, zatrzymały się. W ten sposób uniknęły potrącenia.



Materiał nagrany przez innego kierowcę trafił na policyjną skrzynkę „Stop agresji drogowej”. - Tego typu zachowanie, to rażące łamanie przepisów ruchu drogowego – podkreśla policjant. Funkcjonariusze ustalili i dotarli do kierującego, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.