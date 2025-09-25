O mało co rozjechał w Toruniu grupę młodych ludzi! I to na przejściu dla pieszych [wideo]

2025-09-25, 15:39  Redakcja
Kierowca skody prawie wjechał w grupę młodzieży na przejściu dla pieszych/fot. materiały policji

Kierowca skody prawie wjechał w grupę młodzieży na przejściu dla pieszych/fot. materiały policji

Kierowca skody wjechał na przejście, po którym szła grupa młodzieży. Czujność pieszych pozwoliła uniknąć tragedii. Zdarzenie zarejestrował inny kierowca.

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na ul. Podgórskiej w Toruniu. - Kierujący Skodą nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, czym spowodował duże zagrożenie. Wjechał na pasy, po których szła grupa młodzieży – relacjonuje asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - W ostatniej chwili dwie młode dziewczyny, które szły jako pierwsze, zatrzymały się. W ten sposób uniknęły potrącenia.

Materiał nagrany przez innego kierowcę trafił na policyjną skrzynkę „Stop agresji drogowej”. - Tego typu zachowanie, to  rażące  łamanie przepisów ruchu drogowego – podkreśla policjant. Funkcjonariusze ustalili i dotarli do kierującego, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. 

Kierowca skody prawie wjechał w grupę młodzieży na przejściu dla pieszych/wideo: materiały policji

Toruń

Region

Dworce to nie tylko odjazdy i przyjazdy. Konferencja na temat architektury transportu

Dworce to nie tylko odjazdy i przyjazdy. Konferencja na temat architektury transportu

2025-09-25, 18:01
Starszy mężczyzna potrącony na bydgoskim osiedlu Leśnym. Pieszy jest w szpitalu

Starszy mężczyzna potrącony na bydgoskim osiedlu Leśnym. Pieszy jest w szpitalu

2025-09-25, 17:25
Odziedziczyli biedę i nie potrafią się jej pozbyć. Toruń zaczyna innowacyjny projekt dla rodzin

Odziedziczyli biedę i nie potrafią się jej pozbyć. Toruń zaczyna innowacyjny projekt dla rodzin

2025-09-25, 17:10
Przećwiczyli najstraszniejszy drogowy scenariusz: autokar pełen rannych uczniów i pożar [wideo, zdjęcia]

Przećwiczyli najstraszniejszy drogowy scenariusz: autokar pełen rannych uczniów i pożar [wideo, zdjęcia]

2025-09-25, 16:20
Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych na S5. Kierowca zginął na miejscu

Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych na S5. Kierowca zginął na miejscu

2025-09-25, 13:21
Dzieci i nauczyciele ewakuowani z bydgoskiego przedszkola Zwarcie instalacji i dym w budynku

Dzieci i nauczyciele ewakuowani z bydgoskiego przedszkola! Zwarcie instalacji i dym w budynku

2025-09-25, 13:12
MDMA, amfetamina i marihuana. Prawie 3,5 kg narkotyków miał w domu mieszkaniec Bydgoszczy

MDMA, amfetamina i marihuana. Prawie 3,5 kg narkotyków miał w domu mieszkaniec Bydgoszczy

2025-09-25, 12:23
Odkryli instalację zrzucającą kwas siarkowy do miejskiej kanalizacji w Inowrocławiu [zdjęcia]

Odkryli instalację zrzucającą kwas siarkowy do miejskiej kanalizacji w Inowrocławiu [zdjęcia]

2025-09-25, 11:39
Szkolenia Trenuj z wojskiem 7 zaczynają się w październiku. Kujawsko-Pomorskie na liście

Szkolenia „Trenuj z wojskiem 7" zaczynają się w październiku. Kujawsko-Pomorskie na liście

2025-09-25, 10:30

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę