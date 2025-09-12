Prawie osiem kilogramów narkotyków w garażu 59-latka z Grudziądza [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 10:41 Redakcja

Policjanci znaleźli w mieszkaniu 59-latka prawie osiem kilogramów narkotyków/fot.: KMP w Grudziądzu

Na najbliższe trzy miesiące do aresztu trafił 59-latek podejrzany o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Na jego trop wpadli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko osiem kilogramów substancji zakazanych.

Mundurowi ustalili, że jeden z grudziądzan może być zamieszany w proceder narkotykowy.



– W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania, w garażu zabezpieczyli worki i pojemniki z różnego rodzaju substancjami. Wstępne badanie narkotesterem wykazały, że to narkotyki. Łącznie zabezpieczyli blisko osiem kilogramów amfetaminy, marihuany, 2CB i MDMA. Policjanci zatrzymali 59-latka i doprowadzili go do komendy – opisał asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.



Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili zatrzymanemu zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.



Prokurator postanowił wnioskować do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. W czwartek (11 września) sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanego na najbliższe trzy miesiące. Teraz może mu grozić kara do 10 lat więzienia.