Matka pięciorga dzieci złapana z amfetaminą. Po zażyciu narkotyków jechała samochodem

2025-09-04, 07:51  Michał Zaręba / Redakcja
Podczas kontroli znaleziono przy 32-latce 200 g narkotyków. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Kobieta odpowie przed wąbrzeskim sądem za posiadanie znacznej ilości amfetaminy. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

32-letnia Karolina S. wpadła w lipcu podczas policyjnej kontroli.

- Ujawniono u niej 200 g narkotyków. Po pobraniu i zbadaniu krwi, okazało się, że kierowała pojazdem po użyciu środków narkotycznych - mówi Janusz Biewald, prokurator rejonowy w Wąbrzeźnie. - Z tytułu tych dwóch czynów wniesiono do sądu akt oskarżenia. Kobieta nie zaprzeczyła postawionym jej zarzutom, przyznała się. Powiedziała, że narkotyki były przeznaczone na jej użytek.

Karolina S. nie była wcześniej karana. Teraz grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

