Ponad kilogram narkotyków w domu 38-latka w Lubiczu Górnym. Mężczyzna został aresztowany

2025-08-29, 11:27 Redakcja

38-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące/fot: KMP w Toruniu

Policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie zabezpieczyli w domu 38-latka niemal kilogram amfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości zakazanych substancji i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Teraz grozi mu nawet 12 lat więzienia.

We wtorek (26 sierpnia), funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo przeszukali jeden z domów w Lubiczu Górnym. Zgodnie z ich ustaleniami, 38-latek miał tam przechowywać narkotyki.



– Wewnątrz kryminalni znaleźli worki foliowe z zawartością białego proszku i „kryształów”, a także precyzyjną wagę. Po przeprowadzeniu wstępnych testów laboratoryjnych okazało się, że policjanci zabezpieczyli niemal kilogram amfetaminy i blisko 200 gramów innej substancji, która zostanie poddana kolejnym badaniom – opisał mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.



Dzień później (27 sierpnia), śledczy doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 38-latek usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej.



W czwartek (28 sierpnia), sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.



Za złamanie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii podejrzanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności.