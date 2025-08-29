Ponad kilogram narkotyków w domu 38-latka w Lubiczu Górnym. Mężczyzna został aresztowany

38-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące/fot: KMP w Toruniu
Policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie zabezpieczyli w domu 38-latka niemal kilogram amfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości zakazanych substancji i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Teraz grozi mu nawet 12 lat więzienia.
We wtorek (26 sierpnia), funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo przeszukali jeden z domów w Lubiczu Górnym. Zgodnie z ich ustaleniami, 38-latek miał tam przechowywać narkotyki.
– Wewnątrz kryminalni znaleźli worki foliowe z zawartością białego proszku i „kryształów”, a także precyzyjną wagę. Po przeprowadzeniu wstępnych testów laboratoryjnych okazało się, że policjanci zabezpieczyli niemal kilogram amfetaminy i blisko 200 gramów innej substancji, która zostanie poddana kolejnym badaniom – opisał mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Dzień później (27 sierpnia), śledczy doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 38-latek usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej.
W czwartek (28 sierpnia), sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.
Za złamanie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii podejrzanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
38-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące/wideo: KMP w Toruniu
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę