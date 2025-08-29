Ponad kilogram narkotyków w domu 38-latka w Lubiczu Górnym. Mężczyzna został aresztowany

2025-08-29, 11:27  Redakcja
38-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące/fot: KMP w Toruniu

Policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie zabezpieczyli w domu 38-latka niemal kilogram amfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości zakazanych substancji i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Teraz grozi mu nawet 12 lat więzienia.

We wtorek (26 sierpnia), funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo przeszukali jeden z domów w Lubiczu Górnym. Zgodnie z ich ustaleniami, 38-latek miał tam przechowywać narkotyki.

– Wewnątrz kryminalni znaleźli worki foliowe z zawartością białego proszku i „kryształów”, a także precyzyjną wagę. Po przeprowadzeniu wstępnych testów laboratoryjnych okazało się, że policjanci zabezpieczyli niemal kilogram amfetaminy i blisko 200 gramów innej substancji, która zostanie poddana kolejnym badaniom – opisał mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Dzień później (27 sierpnia), śledczy doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 38-latek usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej.

W czwartek (28 sierpnia), sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Za złamanie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii podejrzanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

38-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące/wideo: KMP w Toruniu

Policjanci zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków/fot: KMP w Toruniu

„Solidarność jest jedna". Obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Toruniu [zdjęcia]

2025-08-29, 15:25
Dachowanie ciężarówki na trasie S5 węzeł w Pawłówku. Z samochodu wycieka paliwo

2025-08-29, 13:57
Wiatr we włosach i sukienki w kropki Miłośniczki mercedesów przyjechały do Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-08-29, 13:51
60-letni wędkarz stracił orientację w terenie i wszedł do wody. Uratowali go mundurowi z Rypina

2025-08-29, 13:01
Zapomniałeś o zabraniu wody W inowrocławskim Parku Solankowym pojawiły się dystrybutory

2025-08-29, 10:31
Rozwój remiz strażackich, zakup elektrycznych autobusów i nie tylko kolejne projekty z dofinansowaniem

2025-08-29, 09:48
Odwiedzamy zamek zbudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego PR PiK w Złotorii [zdjęcia]

2025-08-29, 09:12
Dachowanie auta osobowego na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy

2025-08-29, 08:24
Zamiast spokoju ryk silników. Walka o ciszę nad Zalewem Koronowskim. Powstała petycja

2025-08-29, 07:43

Rozumiem i wchodzę na stronę