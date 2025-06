Mieli ponad 12 kilogramów narkotyków. Dwaj mężczyźni zatrzymani w Toruniu [zdjęcia, wideo]

2025-06-30, 15:26 Monika Kaczyńska/Redakcja

Za wprowadzenie narkotyków w obrót 44- i 39-latkowi z Torunia grozi do 12 lat więzienia/fot: KMP w Toruniu

We wtorek (24 czerwca), toruńscy mundurowi zauważyli na terenie jednej z działek rekreacyjnych znanych im 44- i 39-latka. Mężczyźni, powiązani ze środowiskiem pseudokibiców, w przeszłości mieli już konflikty z prawem. Jeden przekazał drugiemu torbę, co wzbudziło podejrzenia policjantów. 44-latek, który ją przejął, wsiadł do zaparkowanego w pobliżu forda i odjechał.

– Mundurowi ruszyli za samochodem. Gdy funkcjonariusze zamierzali zatrzymać auto do kontroli w rejonie jednego z garaży podziemnych, mężczyzna gwałtownie ruszył i wjechał do jego wnętrza. Podczas ucieczki wyrzucił torbę, którą wcześniej otrzymał. Kryminalni zatrzymali uciekiniera po krótkim pościgu. Jak się okazało, wewnątrz pakunku znajdowało się blisko 1,5 kg narkotyków – przekazał mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.



Funkcjonariusze podjęli czynności wobec 39-latka. W plecaku, który miał na sobie policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad pół kilograma narkotyków. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.



– Jeszcze tego samego dnia, policjanci przeszukali ich mieszkania i pojazdy. W lokalu, który zajmował 44-latek kryminalni, znaleźli kolejne zakazane substancje, wagę i dwa przedmioty przypominające broń. W miejscu, gdzie doszło do przekazania narkotyków, funkcjonariusze znaleźli ponad 10 kilogramów białej skrystalizowanej substancji, ponad 200 gramów suszu roślinnego i sporą ilość gotówki – dodał Pypczyński.



Wstępne testy potwierdziły, że wśród zabezpieczonych środków było prawie 12 kilogramów mefedronu i blisko kilogram marihuany. Narkotyki trafiły do laboratorium, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie.



W czwartek (26 czerwca) policjanci doprowadzili podejrzanych do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszeli zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Dzień później (27 czerwca), sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec obu tymczasowego aresztu na najbliższe trzy miesiące. Grozi im do 12 lat więzienia.