CBŚP zlikwidowało laboratoria syntetycznych narkotyków. Działania służb m.in. w Inowrocławiu [zdjęcia, wideo]

2025-07-11, 09:53 Redakcja

Czarnorynkowa wartość narkotyków przekroczyła 25 milionów złotych/fot: CBŚP w Łodzi

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Łodzi przy wsparciu funkcjonariuszy z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili działania wymierzone w zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się produkcją narkotyków syntetycznych. Zlikwidowano dwa nielegalne laboratoria, w których wytwarzano klofedron.

Na jednej z posesji w powiecie mławskim na Mazowszu ujawniono laboratorium, w którym trwała produkcja klofedronu. Policjanci CBŚP zabezpieczyli ponad 200 kilogramów gotowego narkotyku w postaci kryształu oraz ponad 1500 kilogramów substancji w fazie płynnej, znajdującej się na różnych etapach krystalizacji.



Kilka dni później funkcjonariusze CBŚP w Łodzi wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu uderzyli w nielegalną działalność w naszym regionie.



W Inowrocławiu, w hali przemysłowej, ujawniono kolejne nielegalne laboratorium klofedronu. Na gorącym uczynku zatrzymano 40-letniego mężczyznę, który nadzorował proces produkcji. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 350 kilogramów gotowego narkotyku oraz kompletny sprzęt chemiczny służący do jego wytwarzania.



Równolegle przeprowadzono działania w miejscowości Osiek Wielki. Tam, na prywatnej posesji, zabezpieczono około 1,5 kilograma gotowego narkotyku, substancje chemiczne oraz aparaturę wykorzystywaną do produkcji. Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który nadzorował nielegalny proceder.



Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. produkcji znacznych ilości substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.



Łącznie funkcjonariusze CBŚP z Łodzi zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości przekraczającej 25 milionów złotych. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.



Oba śledztwa pozostają w toku. Śledczy weryfikują kolejne wątki dotyczące produkcji i dystrybucji nielegalnych substancji. Sprawa ma charakter rozwojowy.



Służby przypominają, że klofedron (3-CMC) to niebezpieczna substancja psychoaktywna, silnie uzależniająca i zabroniona na terenie Polski. Jego produkcja, posiadanie oraz handel są surowo karane.