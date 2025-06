28-latek unikał odsiadki za posiadanie narkotyków. Został złapany przez toruńskich policjantów

2025-06-05, 08:42 Redakcja

Toruńska policja zatrzymała 28-latka za posiadanie narkotyków/fot: KMP w Toruniu

Policjanci z toruńskiej komendy zatrzymali 28-latka, który ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyzna był poszukiwany za posiadanie narkotyków. Dodatkowo policjanci znaleźli przy nim oraz w użytkowanym aucie zakazane substancje. Podejrzany usłyszał już kolejny zarzut, który może wydłużyć jego pobyt „za kratami”.

– W poniedziałek (2 czerwca), wywiadowcy z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu zatrzymali na jednej z ulic toruńskich Wrzosów 28-latka poszukiwanego nakazem doprowadzenia do jednostki penitencjarnej celem odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania, bo nie rozliczył się z wymiarem sprawiedliwości do wcześniej orzeczonej przeciwko niemu sprawy dotyczącej posiadania środków odurzających – opisał mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.



W trakcie przeszukania okazało się, że 28-latek miał przy sobie i użytkowanym pojeździe marki Skoda zakazane substancje. Wśród zabezpieczonych narkotyków było prawie 15 gramów amfetaminy, 28 gramów marihuany i blisko 40 gramów „kryształu”. Policjanci przekazali środki odurzające do laboratorium kryminalistycznego, gdzie zostaną poddane szczegółowym badaniom.



We wtorek (3 czerwca) mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za co grozi mu dodatkowo do trzech lat pozbawienia wolności.



Policjanci doprowadzili 28-latka prosto do celi zakładu karnego. Zgodnie z dyspozycją Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mężczyzna spędzi „za kratami” najbliższy rok i siedem miesięcy.