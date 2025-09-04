Kierowca audi przekroczył prędkość o 57 km na godzinę. I dużo za to zapłaci

2025-09-04, 12:03  Redakcja
Patrol zatrzymał kierowcy prawo jazdy na trzy miesiące/fot. materiały policji

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali na terenie gminy Pakość kierowcę audi, bo ten jechał zbyt szybko.

Do incydentu doszło w środę. Policjanci „drogówki” na  motocyklach kontrolowali prędkość kierowców.

- W Rybitwach zatrzymali pojazd marki Audi, którym kierował mieszkaniec  Grudziądza. Mężczyzna przekroczył prędkość o 57 km/h, bo miał na  liczniku 107 km/h – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Patrol zatrzymał kierowcy prawo jazdy na trzy miesiące. Mężczyzna dostał też mandat w wysokości 1500 złotych i 13 punktów.

