Kierowca audi przekroczył prędkość o 57 km na godzinę. I dużo za to zapłaci

2025-09-04, 12:03 Redakcja

Patrol zatrzymał kierowcy prawo jazdy na trzy miesiące/fot. materiały policji

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali na terenie gminy Pakość kierowcę audi, bo ten jechał zbyt szybko.

Do incydentu doszło w środę. Policjanci „drogówki” na motocyklach kontrolowali prędkość kierowców.



- W Rybitwach zatrzymali pojazd marki Audi, którym kierował mieszkaniec Grudziądza. Mężczyzna przekroczył prędkość o 57 km/h, bo miał na liczniku 107 km/h – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.



Patrol zatrzymał kierowcy prawo jazdy na trzy miesiące. Mężczyzna dostał też mandat w wysokości 1500 złotych i 13 punktów.