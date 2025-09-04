Narkotyki w pralce i pod podłogą na strychu. Bydgoszczanin już w areszcie [zdjęcia, wideo]

2025-09-04, 19:40 Monika Siwak/Redakcja

Bydgoscy funkcjonariusze wpadli na trop 22-letniego pseudokibica podejrzewanego o związek z narkotykami. W swoim domu ukrywał 2,5 kilograma substancji psychoaktywnych.

- W jednej z szafek policjanci znaleźli środki narkotyczne, kluczyk oraz sejf z gotówką - mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Następnie funkcjonariusze poszli na na strych. To właśnie tam mężczyzna przechowywał narkotyki w pralce oraz pod deskami. Było to 927 gramów marihuany, 46 gramów kokainy, 485 gramów kryształu 2CB oraz 2480 sztuk tabletek MDMA koloru zielonego warzących łącznie kilogram oraz 45 tabletek MDMA koloru niebieskiego o wadze 23 gramów. Zabezpieczone środki zostały przekazane do policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Ich właściciel trafił do policyjnego aresztu.



22-latek odpowie za posiadanie blisko 2,5 kilograma środków odurzających i substancji psychotropowych o czarnorynkowej wartości około 150 tys. zł. Prowadzący sprawę policjanci z Bydgoskiego Śródmieścia wraz z prokuratorem, skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie bydgoszczanina.



Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

