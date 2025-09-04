Śmigłowce CBŚP i granaty hukowe! Trzy osoby zatrzymane w powiecie świeckim

2025-09-04, 12:53 Polska Agencja Prasowa/Monika Siwak/Redakcja

Jak ustaliliśmy, prawdopodobnie chodziło o laboratorium narkotykowe/fot. cbsp.gov.pl

Podczas akcji kontrterrorystów w powiecie świeckim zatrzymano trzy osoby - jednego Polaka i dwóch obywateli Meksyku.

W środę w okolicach Warlubia w powiecie świeckim działania prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Związane były ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Policjantów w działaniach wspomagali kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA.



– Brały w niej udział śmigłowce Black Hawk i Bell. Funkcjonariusze użyli granatów hukowych. Nie użyto broni – przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.



Jak ustaliliśmy, prawdopodobnie chodziło o laboratorium narkotykowe. Sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Szczecinie.