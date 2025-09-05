Służby zlikwidowały laboratorium narkotykowe koło Świecia. Zatrzymały Polaka i dwóch Meksykanów [wideo]

Funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium narkotykowe w powiecie świeckim/fot: CBŚP
Zarzuty dla mężczyzn powiązanych z przestępczością narkotykową w naszym regionie. Po likwidacji laboratorium metamfetaminy pod Świeciem policjanci zatrzymali Polaka i dwóch Meksykanów. Z ustaleń śledztwa wynika, że obcokrajowcy byli powiązani z jednym z największych karteli działających na terenie Ameryki Północnej.
Cała trójka została doprowadzona do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty.
– Do zatrzymań doszło na gorącym uczynku, na terenie jednej z posesji w powiecie świeckim. Właśnie tam dokonano odkrycia profesjonalnego laboratorium metamfetaminy. Na miejscu w budynkach gospodarczych zabezpieczono ponad 300 litrów tego narkotyku, a także około trzech ton odczynników, które były potrzebne do produkcji narkotyków. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że z tych zabezpieczonych produktów można było wytworzyć co najmniej 330 kilogramów gotowego narkotyku o czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż sześć milionów złotych – mówiła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
Przypomnijmy, do zatrzymań doszło w minioną środę (5 września). W akcji brali udział funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przy wsparciu kontrterrorystów z BOA i Bydgoszczy. Użyto dwóch śmigłowców i granatów hukowo-błyskowych.
