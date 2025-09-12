Lekarz przestrzega: Zażywanie narkotyków to otwieranie drzwi chorobie psychicznej

2025-09-12, 07:00 Monika Siwak/Redakcja

Uzależnieni - także bardzo młodzi ludzie - leczeni są m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu. Nie każdemu udaje się pomóc. Szczególnie trudne jest wyprowadzenie pacjenta z uzależnienia od opioidów.

- Czasem, pomimo naszych wielokierunkowych działań, uzależnienie może zniszczyć życie i tak się czasem dzieje, że u młodych osób to życie kończy się w wieku 20-21 lat - mówi zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu, Sławomir Biedrzycki.

- Rozmawiając ze swoimi młodymi pacjentami pytam ich, dlaczego oni się nie boją zażywać trucizny, bo przecież to, co zostało zamówione w Internecie i przychodzi zapakowane w paczuszce, jest niewiadomą. Nie wiemy, czy to jest zamówiony mefedron czy amfetamina, czy też to będzie fentanyl, który przyjęty nawet w minimalnej ilości może zatrzymać oddech. No ale oni jednak próbują. Uzależnienie od opioidów jest, niestety, takim dużym problemem.



Jak podkreśla specjalista, kluczowa jest duża dostępność opioidów. Są to różnego rodzaju tabletki. Ich zażywanie niesie za sobą dramatyczne skutki. - Czasem pierwotne uzależnienie powoduje lub ujawnia zaburzenie psychiczne. Bywa tak, że pacjent na leczenie tego pierwotnego uzależnienia trafia dopiero wtedy, gdy już jest w ostrym stanie psychotycznym, gdy ma zaawansowaną chorobę psychiczną. Chociażby schizofrenia jest tą chorobą, która może być indukowana przez substancje psychoaktywne, ale także długie palenie marihuany wywołuje m.in. przewlekły zespół depresyjny.



Według danych z 2020 roku, ponad 5 procent Polaków w wieku 15-64 lat używało narkotyków.

Badania w naszym regionie wykazały, że wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia, większość stanowią osoby eksperymentujące z marihuaną lub haszyszem. Chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 23% uczniów w wieku 15-16 lat i 45% 17 i 19 - latków.



Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu obchodzi w tym roku jubileusz 170 - lecia. Placówka przechodzi dużą metamorfozę. Zmiany w 2024 roku:

uruchomiono nowy oddział - Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

wyremontowano Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży

placówka otrzymała tomograf komputerowy

została podpisana umowę o współpracę z Politechniką Bydgoską

szpital współorganizował „Okrągły Stół Wokół Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży”

wdrożone zostały nowoczesne metody terapii takie jak gogle VR

w kalendarium na rzecz pacjentów na stałe wpisały się zajęcia fitness czy spotkania promujące zdrowe odżywianie

odbywały się liczne spotkania edukujące dla pacjentów, integracyjne ogniska, warsztaty literackie czy spotkania terapeutyczne z alpakami