Inni kierowcy zatrzymali pijanego 43-latka. Miał ponad 3 promile i prowadził samochód!

2025-09-17, 14:19 Redakcja

43-letni kierowca miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie/fot. materiały policji

Kierowcy jadący krajową „dziesiątką” zauważyli, że mężczyzna za kierownicą polo zachowuje się dziwnie. Wezwali policję i uniemożliwili mu dalszą jazdę.

Zgłoszenie o samochodzie poruszającym się w kierunku Warszawy, który jedzie całą szerokością jezdni i co chwilę zjeżdża na pobocze, policjanci otrzymali we wtorek po godz. 8.00. - Natychmiast udali się w kierunku miejscowości Konotopie. Gdy dotarli na miejsce, na przystanku autobusowym zastali dwa pojazdy – opowiada kom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. - Świadkowie zareagowali, uniemożliwiając stwarzającemu zagrożenie kierowcy dalszą jazdę.



Jak się okazało, kierujący volkswagenem 43-latek miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. - Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańcowi powiatu toruńskiego uprawnienia do kierowania pojazdami, a auto trafiło na policyjny parking – informuje policjantka.



Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet trzy lata więzienia, zakaz kierowania pojazdami i kara 5 tys. zł. Dodatkowe koszty wiążą się z koniecznością odholowania pojazdu.