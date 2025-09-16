Pijany kierowca dachował oplem w Szpetlu Górnym. Miał 3,2 promila alkoholu w organizmie

2025-09-16, 12:12 Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (15.09) ok. godz. 19.30 na ul. Zagajnikowej. 40-latkowi zatrzymano prawo jazdy.

Z relacji świadka wynika, że kierowca opla uderzył na drodze gruntowej w ogrodzenie posesji i dachował. Po dotarciu na miejsce policjanci nie zastali sprawcy w środku, ale szybko udało się go odnaleźć. Okazał się nim 40-letni właściciel pojazdu, który miał ponad 3,2 promila alkoholu w organizmie.



Za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej kierowcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności i grzywna nawet 30 tysięcy złotych.