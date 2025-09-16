Śmiertelny wypadek w powiecie rypińskim. Na miejscu cztery strażackie zastępy

2025-09-16, 14:30 Jolanta Fischer/Redakcja

Śmiertelny wypadek w powiecie rypińskim/fot. PSP Rypin

Tragedia na drodze wojewódzkiej 560, w miejscowości Marianki (pow. rypiński). Samochód z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje 25-letni kierowca.

- Samochód osobowy marki Seat uderzył w drzewo, po czym odbił się od niego - przekazał bryg. Cezary Nowiński z PSP w Rypinie. Auto zostało mocno zgniecione. - Nie było dostępu do kierowcy, ratownicy medyczni nie mogli więc od razu podjąć działań. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych dotarli do osoby uwięzionej w samochodzie. Ratownicy stwierdzili brak oznak życia i odstąpili od dalszych czynności.



Na miejscu tragedii trwają działania służb. Kierowcy muszą się liczyć utrudnieniami w ruchu.