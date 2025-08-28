Pijany kierowca złamał dwa dożywotnie zakazy kierowania pojazdami
56-letniego mieszkańca województwa łódzkiego, który poruszał się oplem, zatrzymano podczas kontroli w miejscowości Borek w powiecie radziejowskim.
Podczas badania alkomatem okazało się, że mężczyzna miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Trafił do aresztu.
Późniejsze sprawdzenie w policyjnych rejestrach wykazało, że złamał dwa dożywotnie sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi, wydane przez sądy w Łodzi i Zgierzu.
56-latek usłyszał już zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, w okresie obowiązywania zakazów kierowania oraz mimo cofniętych uprawnień. Prokurator zdecydował, że cztery razy w tygodniu będzie musiał się stawiać na policyjny dozór. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.