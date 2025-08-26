Niebezpieczna jazda ciężarówki w Wieszkach. Policja ustala, kto siedział za kierownicą [wideo]

2025-08-26, 09:52 Redakcja

Niebezpieczne zachowanie kierowcy ciężarówki zarejestrowała kamera innego kierowcy. / Fot. Materiały policji

Kierowca ciężarówki podczas wyprzedzania innego pojazdu zignorował podwójną linię ciągłą, a potem kontynuował manewr tuż przed skrzyżowaniem oraz przejściem dla pieszych.

Do zdarzenia doszło 6 sierpnia na drodze wojewódzkiej nr 246 w powiecie nakielskim. Niebezpieczną jazdę kierowcy zarejestrowała kamera zamontowana w pojeździe wyprzedzanym, którego kierujący przesłał materiał na skrzynkę „Stop agresji drogowej". Na szczęście nikomu nic się nie stało.



Dzięki przesłanemu nagraniu policjanci będą mogli ustalić sprawcę wykroczenia i nałożyć na niego mandat karny. Jeżeli sprawa trafi do sądu, kierującemu grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.