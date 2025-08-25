Zderzenie osobówki i ciężarówki w Osielsku. Jedna osoba odwieziona do szpitala

2025-08-25, 11:20 Redakcja

Wypadek w podbydgoskim Osielsku/fot. radiopik.pl

Na Szosie Gdańskiej w podbydgoskim Osielsku doszło do wypadku z udziałem auta osobowego i ciężarówki. Poszkodowana kierująca trafiła pod opiekę ratowników medycznych, a następnie do szpitala.

Jak zawiadamia portal Bydgoszcz 998, na miejscu interweniowali strażacy z JRG 2 oraz JRG 3 Bydgoszcz. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba - kierowca auta osobowego. W aucie podróżował również pies, jednak z wypadku wyszedł bez szwanku. Kierowcy ciężarówki także nic się nie stało. Ruch na miejscu odbywa się wahadłowo. Są duże korki w obie strony.



To kolejne tego dnia zdarzenie udziałem samochodu ciężarowego. Przypomnijmy, że rano, w okolicy Włocławka w drogowej kraksie zginął kierowca auta osobowego. Pisaliśmy o tym: TUTAJ