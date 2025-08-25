Za sterem pijany ojciec, na pokładzie dziecko. Policyjna akcja na Zalewie Koronowskim/fot. Policja
Mężczyzna mający 3 promile alkoholu w organizmie pływał z 10-letnim synem łodzią motorową. Niebezpieczne manewry przerwali czujni policyjni wodniacy z bydgoskiej komendy miejskiej, którzy pełnili służbę na wodach Zalewu Koronowskiego wspólnie ze strażakami z OSP Gościeradz.
Policjanci i strażacy zwrócili uwagę na motorówkę, która wykonywała niebezpieczne manewry, a na dodatek znajdowała się w miejscu, w którym pod taflą wody są niebezpieczne elementy. To groziło uszkodzeniem jednostki lub innymi poważnymi konsekwencjami.
Funkcjonariusze zauważyli, że sternik zachowuje się jak osoba będąca pod wpływem alkoholu. Ich podejrzenia się potwierdziły. 38-latek prowadził łódź po wypiciu wcześniej napojów procentowych. Na dodatek wraz z mężczyzną w łodzi był jego 10-letni syn. Obaj zostali przetransportowani na brzeg, tam również została odholowana łódź.
Dziecko trafiło pod opiekę matki przebywającej na nabrzeżu.
Bydgoszczanin został przewieziony do komisariatu w Koronowie. Tam przeprowadzono badanie alkomatem, które wykazało 3 promile alkoholu. Mężczyzna odpowie za prowadzenie pojazdu z napędem mechanicznym w ruchu wodnym będąc w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.
Mówi Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich funkcjonariuszy.
