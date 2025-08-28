Policjanci z Janowca Wielkopolskiego uratowali 55-latkę. Kobieta zakrztusiła się w mieszkaniu

2025-08-28, 14:52 Redakcja

Policjanci z Janowca Wielkopolskiego: sierż. Arkadiusz Hopcia oraz st. post. Jarosław Wasik uratowali 55-latkę. Kobieta miała problemy z oddychaniem po tym, jak zakrztusiła się jedzeniem/fot: KPP w Żninie

Funkcjonariusze z Janowca Wielkopolskiego udzielili pomocy 55-letniej kobiecie, która zakrztusiła się w swoim mieszkaniu i miała poważne trudności z oddychaniem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (25 sierpnia).

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żninie odebrał zgłoszenie o kobiecie potrzebującej natychmiastowej pomocy. Na miejsce skierowani zostali policjanci z Janowca Wielkopolskiego, sierż. Arkadiusz Hopcia oraz st. post. Jarosław Wasik.



– Po wejściu do mieszkania mundurowi zastali leżącą na podłodze 55-latkę, która nie mogła swobodnie oddychać. Pomoc wezwała przebywająca z nią sąsiadka. Oddech kobiety był bardzo płytki, a kontakt znacznie utrudniony. Policjanci szybko ocenili sytuację i rozpoznali, że kobieta zachłysnęła się pokarmem. Natychmiast przystąpili do działań, udrażniając jej drogi oddechowe i usuwając część treści pokarmowych. Dzięki temu kobieta odzyskała możliwość swobodnego oddychania – opisał asp. Michał Robakowski z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.



Po chwili na miejsce dotarła załoga ratownictwa medycznego, która przy użyciu specjalistycznego sprzętu usunęła resztę zalegających treści, przywracając kobiecie prawidłowe czynności życiowe. Decyzją medyków została przewieziona do szpitala na obserwację.