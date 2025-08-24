Drzewo przygniotło dwóch mężczyzn niedaleko Golubia-Dobrzynia

2025-08-24, 16:48  Michał Zaręba / Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Do wypadku doszło w miejscowości Paliwodzizna. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Prawdopodobnie w wyniku podmuchu wiatru drzewo przewróciło się na dwóch mężczyzn, którzy siedzieli na przydomowej bujaczce - mówi mł. bryg. Zenon Szwaracki, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. - Jeden z mężczyzn trafił do szpitala z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Drugi również wymaga opieki medycznej.

Mówi mł. bryg. Zenon Szwaracki, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

Golub-Dobrzyń

Region

Dariusz Strojewski podróżuje po Polsce. Zbiera na operację dla 24-latka chorego na raka

Dariusz Strojewski podróżuje po Polsce. Zbiera na operację dla 24-latka chorego na raka

2025-08-24, 18:32
Płowce. 4-letnie dziecko zostało ranne w zderzeniu trzech samochodów

Płowce. 4-letnie dziecko zostało ranne w zderzeniu trzech samochodów

2025-08-24, 17:06
Wachlarz zabytkowych pojazdów czeka na zwiedzających Zlot motoryzacyjny w Inowrocławiu

Wachlarz zabytkowych pojazdów czeka na zwiedzających! Zlot motoryzacyjny w Inowrocławiu

2025-08-24, 15:28
Bydgoszcz. Znęcała się nad dziećmi, teraz chce dobrowolnie poddać się karze

Bydgoszcz. Znęcała się nad dziećmi, teraz chce dobrowolnie poddać się karze

2025-08-24, 14:01
Śmiertelny wypadek w Michalinie w powiecie aleksandrowskim

Śmiertelny wypadek w Michalinie w powiecie aleksandrowskim

2025-08-24, 09:12
Kolejna edycja budżetu obywatelskiego we Włocławku. Część inwestycji nadal czeka na realizację

Kolejna edycja budżetu obywatelskiego we Włocławku. Część inwestycji nadal czeka na realizację

2025-08-24, 07:58
Zderzenie ciężarówki z vanem w Błądzimiu. Sześć osób poszkodowanych

Zderzenie ciężarówki z vanem w Błądzimiu. Sześć osób poszkodowanych

2025-08-23, 23:04
Lato w rytmie PiK-a w gminie Gruta Na scenie zagrali Norbi i Big Bike Orchestra [zdjęcia]

„Lato w rytmie PiK-a" w gminie Gruta! Na scenie zagrali Norbi i Big Bike Orchestra [zdjęcia]

2025-08-23, 20:02
Imponowało mi, że mam mocną głowę. 17-latka opowiadała historię uzależnienia od narkotyków

„Imponowało mi, że mam mocną głowę”. 17-latka opowiadała historię uzależnienia od narkotyków

2025-08-23, 19:03

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę