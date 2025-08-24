Drzewo przygniotło dwóch mężczyzn niedaleko Golubia-Dobrzynia

2025-08-24, 16:48 Michał Zaręba / Redakcja

Do wypadku doszło w miejscowości Paliwodzizna. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Prawdopodobnie w wyniku podmuchu wiatru drzewo przewróciło się na dwóch mężczyzn, którzy siedzieli na przydomowej bujaczce - mówi mł. bryg. Zenon Szwaracki, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. - Jeden z mężczyzn trafił do szpitala z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Drugi również wymaga opieki medycznej.