Zderzenie dwóch aut osobowych w Radzyniu Chełmińskim. Ośmioletnie dziecko zostało ranne

2025-08-25, 20:59 Damian Klich/Redakcja

Ośmioletnie dziecko trafiło do szpitala po Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzuzderzeniu dwóch aut osobowych w Radzyniu Chełmińskim/fot: Facebook,

Nieustąpienie pierwszeństwa jest prawdopodobną przyczyną wypadku w Radzyniu Chełmińskim. W zdarzeniu dwóch samochodów osobowych na ulicy Tysiąclecia ucierpiało ośmioletnie dziecko, które trafiło do szpitala.

– Z dostępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący pojazdem marki Opel, włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącego pojazdowi marki BMW. W wyniku tego manewru doszło do zdarzenia obu pojazdów. W zdarzeniu ucierpiało ośmioletnie dziecko, pasażer BMW, które z rozciętą głową zostało przetransportowane karetką pogotowia do szpitala. Pozostali uczestnicy nie odnieśli poważniejszych obrażeń – mówił młodszy aspirant Łukasz Rosada z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.



Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu cały czas pracują służby, dlatego możliwe są utrudnienia.