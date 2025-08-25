Zderzenie dwóch aut osobowych w Radzyniu Chełmińskim. Ośmioletnie dziecko zostało ranne
Nieustąpienie pierwszeństwa jest prawdopodobną przyczyną wypadku w Radzyniu Chełmińskim. W zdarzeniu dwóch samochodów osobowych na ulicy Tysiąclecia ucierpiało ośmioletnie dziecko, które trafiło do szpitala.
– Z dostępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący pojazdem marki Opel, włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącego pojazdowi marki BMW. W wyniku tego manewru doszło do zdarzenia obu pojazdów. W zdarzeniu ucierpiało ośmioletnie dziecko, pasażer BMW, które z rozciętą głową zostało przetransportowane karetką pogotowia do szpitala. Pozostali uczestnicy nie odnieśli poważniejszych obrażeń – mówił młodszy aspirant Łukasz Rosada z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.
Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu cały czas pracują służby, dlatego możliwe są utrudnienia.