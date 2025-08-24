Śmiertelny wypadek w Michalinie w powiecie aleksandrowskim

2025-08-24, 09:12  Maciej Wilkowski / Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Po północy na drodze krajowej nr 91 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zginęła i jedna została ranna.

- 41-letni kierowca peugota, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i wymusił pierwszeństwo kierującej skodą - relacjonuje aspirant sztabowy Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowy aleksandrowskiej policji. - Śmierć poniosła 68-letnia kobieta, która siedziała za kierownicą skody. Jej 70-letnia pasażerka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala.

Peugotem podróżowało pięć osób. Nikt z tego samochodu nie odniósł obrażeń.

Mówi aspirant sztabowy Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowy aleksandrowskiej policji.

