Zderzenie ciężarówki z vanem w Błądzimiu. Sześć osób poszkodowanych
Do wypadku doszło o godz. 22:15 na DW nr 240 w powiecie świeckim. Droga była zablokowana.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.
