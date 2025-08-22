Wypadek w Nowym Dworze i Koronowie. Pas w stronę Bydgoszczy zablokowany

2025-08-22, 18:28 Damian Klich / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 25 w Nowym Dworze w gminie Koronowo. Cztery osoby są pod opieką ratowników medycznych.

Na miejscu pracuje jeden zastęp straży pożarnej i zespoły dwóch karetek. Pas w stronę Bydgoszczy jest zablokowany.



Z kolei w Koronowie pieszy wymusił pierwszeństwo i został potrącony na pasach przez samochód osobowy. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Pomianowskiego i Aleje Wolności. Trafił do szpitala. Nie ma na razie informacji o stanie jego zdrowia.