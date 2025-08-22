Rozpoznajesz tego mężczyznę? Jest poszukiwany w związku z kradzieżą

2025-08-22, 16:15 Redakcja

W celu ustalenia tożsamości sprawcy kradzieży, udostępniono nagrania z monitoringu. / Fot. Materiały policji

Sprawa dotyczy kradzieży torebki, do której doszło 10 czerwca tego roku ok. godz. 9 w autobusie linii nr 67 przy ulicy Rycerskiej w Bydgoszczy.

Dzięki nagraniom z monitoringu mundurowi ustalili wizerunek sprawcy. Policjanci zbierają informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości.



Ktokolwiek rozpoznaje mężczyznę, bądź posiada jakiekolwiek informacje w sprawie, proszony jest o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście tel. 47 751 11 60 lub prowadzącym postępowanie, tj. 47 751 11 85, powołując się na nr sprawy L.dz. I-Kr–1856/25, albo dzwoniąc na numer alarmowy 112.