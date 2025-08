Numer PESEL można zastrzec od ręki i za darmo. Kto jeszcze tego nie zrobił?

2025-08-06, 08:00 Monika Siwak/Redakcja

Numer PESEL można zastrzec w rejestrze, by uchronić się przed kradzieżą. Zdjęcie ilustracyjne/fot. gov.pl

Zastrzeżenie numeru PESEL jest jak zamykanie drzwi na klucz - mówi ekspert z uczelni Merito. Może nas ochronić przed oszustwami i kradzieżami, np. zaciągnięciem kredytu na nasze nazwisko. Wystarczy parę kliknięć w domu lub wizyta w urzędzie.

- Warto zastrzec swój numer PESEL - mówi doktor Piotr Majewski z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Merito w Toruniu. - Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie obywatel ma taką możliwość: od ręki, za darmo. To jest banalnie proste. Najlepiej skorzystać z aplikacji mObywatel i po prostu wykonać jeden ruch kciuka. Zastrzeganie PESEL-u a nie powoduje, że ten numer jest niejawny, czy że znika, bo on figuruje w tylu miejscach, że na pewno osoby postronne mogą poznać te 11 cyferek, które są nam przypisane. Ważne jest jednak to, że od momentu zastrzeżenia numeru PESEL, banki, notariusze i kilka innych instytucji nie mogą przeprowadzać żadnych operacji bez naszej zgody i wiedzy.



Ekspert przypomniał, że jeżeli ktoś chciałby się podszyć pod jakąś osobę, to taka operacja byłaby nieskuteczna. Zastrzeżenie można w razie potrzeby cofnąć, a później je przywrócić.



