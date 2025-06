Posłanka z regionu prawie padła ofiarą oszustwa! Dzwoniący podawał się za pracownika banku

Dzwoniący twierdził, że ktoś próbował włamać się na jej Profil Zaufany i wziąć na nią kredyt. Jej dane miał sprzedać jeden z pracowników banku. Oszust zapewniał, że tą sprawą „interesuje się Prokuratura Krajowa, że zadzwoni do mnie pracownik komórki dotyczącej bezpieczeństwa banku i cały czas będę monitorowana przez prokuratorów” – opisuje Karolewska. - Oczekiwano, że wypłacę pieniądze z banku i wpłacę je w drobnych transzach we wpłatomacie – pisze posłanka w mediach społecznościowych. Następna dzwoniąca instruowała posłankę, do jakiego banku ma iść i jak ma się tam zachowywać. Posłanka nie dała się nabrać i zgłosiła sprawę na policję. Komisarz Joanna Tarkowska, rzeczniczka Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu, potwierdza, że trwa śledztwo. - Policjanci prowadzą postępowanie ws. usiłowania oszustwa „na pracownika banku”. Apelujemy o ostrożność - oszuści cały czas modyfikują sposoby działania. W sytuacji, kiedy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, trzeba wykazać się czujnością – podkreśla policjantka. - Posłuchajcie, jak działają oszuści, bądźcie czujni i zastrzeżcie swój PESEL - zachęca Karolewska w swoich mediach społecznościowych. Tam też publikuje swoją rozmowę z oszustami.

