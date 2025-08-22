Wypadek pod Grudziądzem. DK 55 w miejscowości Zarośle zablokowana

2025-08-22, 18:03 Damian Klich / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Przyczyną wypadku mogła być brawura przy wyprzedzaniu. Jedna osoba jest ranna

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki BMW podczas wyprzedzania zawadził w prawidłowo jadący z naprzeciwka pojazd marki Mercedes - mówi mł. aspirant Łukasz Rosada z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. - W wyniku zdarzenia pasażer mercedesa został przetransportowany do szpitala.



Droga krajowa numer 55 jest wciąż zablokowana. Objazd przez miejscowość Zarośle.







