Wypadek pod Grudziądzem. DK 55 w miejscowości Zarośle zablokowana

2025-08-22, 18:03  Damian Klich / Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Przyczyną wypadku mogła być brawura przy wyprzedzaniu. Jedna osoba jest ranna

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki BMW podczas wyprzedzania zawadził w prawidłowo jadący z naprzeciwka pojazd marki Mercedes - mówi mł. aspirant Łukasz Rosada z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. - W wyniku zdarzenia pasażer mercedesa został przetransportowany do szpitala.

Droga krajowa numer 55 jest wciąż zablokowana. Objazd przez miejscowość Zarośle.



Grudziądz

Region

