Wypadek pod Grudziądzem. DK 55 w miejscowości Zarośle zablokowana
Przyczyną wypadku mogła być brawura przy wyprzedzaniu. Jedna osoba jest ranna
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki BMW podczas wyprzedzania zawadził w prawidłowo jadący z naprzeciwka pojazd marki Mercedes - mówi mł. aspirant Łukasz Rosada z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. - W wyniku zdarzenia pasażer mercedesa został przetransportowany do szpitala.
Droga krajowa numer 55 jest wciąż zablokowana. Objazd przez miejscowość Zarośle.