Wypadek w Smogorzewie. Kierował bez uprawnień i uderzył w drzewo

Po uderzeniu w drzewo mercedes zaczął się palić. / Fot. Materiały policji
31-letni kierowca mercedesa z niewiadomych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna trafił do szpitala.
Do wypadku doszło w poniedziałek (25.08) w Smogorzewie w gminie Łabiszyn. Skierowani na miejsce policjanci zastali dostawczego mercedesa stojącego w płomieniach w poprzek drogi. Kierowca auta został z niego wyciągnięty przez świadków zdarzenia.
Podczas sprawdzenia jego personaliów w policyjnej bazie danych okazało się, że mieszkaniec gminy Żnin nie posiada uprawnień do kierowania.
Mężczyzna obecnie przebywa w szpitalu.
Za kierowanie bez wymaganych uprawnień 31-latkowi grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie mniejszej niż 1500 złotych, zakaz kierowania od 6 do 36 miesięcy.
