Joanna Mucha: Myślę, że Szymon Hołownia wystartuje w wyborach na szefa Polski 2050

2025-12-08, 17:55 Maciej Wilkowski/Redakcja

Joanna Mucha nie rezygnuje z kandydowania na przewodniczącą Polski 2050/fot. Tomasz Kaźmierski

Kto będzie szefem Polski 2050? Obecnie kandydatami na to stanowisko są: Ryszard Petru, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko, Paulina Hennig-Kloska i Joanna Mucha. - Sądzę, że Szymon Hołownia też wystartuje - mówiła dziś ta ostatnia w Polskim Radiu PiK.

Wiceprzewodnicząca Polski 2050 w poniedziałek była gościem Macieja Wilkowskiego. Jak zdradziła, Szymon Hołownia będzie jednak ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. - Jest osobą, która firmuje Polskę 2050 swoimi imieniem i nazwiskiem. To, że jednak zdecydował się na start jest rzeczą absolutnie zwyczajną i normalną - mówiła w Polskim Radiu PiK. - Wiem, że zbiera w tej chwili podpisy. Na zarejestrowanie swojej kandydatury ma czas do wtorku do godziny 23:59 - mówiła posłanka.



Informacja o kandydaturze Szymona Hołowni nie zniechęciła Joanny Muchy do ubiegania się o stanowisko szefowej partii. - Nadal będę startowała, bo uważam, że powinniśmy przedstawić różne wizje zarządzania naszą partią i wybrać tę, która jest najlepsza - powiedziała.



Przypomnijmy, że jakiś czas temu były marszałek Sejmu zadeklarował, iż nie złoży swojej kandydatury. Jego celem miało być objęcie stanowiska Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.



Cała rozmowa Macieja Wilkowskiego z Joanną Muchą z Polski 2050 poniżej.

