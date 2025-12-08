Działania szpitali na wypadek sytuacji kryzysowej. Konferencja z udziałem wojskowych [zdjęcia]

2025-12-08, 20:56 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Konferencja o zabezpieczeniu medycznym w Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska

Jak szpitale powinny przygotować się na wypadek sytuacji kryzysowej? O planowaniu i organizacji zabezpieczenia medycznego rozmawiali w poniedziałek (8 grudnia) uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy.

Szpital Wojskowy w Bydgoszczy jest wiodącym podmiotem zabezpieczenia medycznego wojsk, jednym z ośmiu w Polsce. W sytuacjach kryzysowych koordynuje działania zabezpieczenia medycznego w dwóch województwach - kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Celem konferencji było wypracowanie wspólnych rozwiązań dla obu regionów. - Największym wyzwaniem jest określenie procedur postępowania, aby były jasne, klarowne i spójne - mówi zastępca komendanta wojskowego Szpitala Klinicznego, komandor Rafał Konieczyński.



Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra Jurasza, dr Jacek Kryś powiedział, że w potencjalnych sytuacjach kryzysowych lekarze będą musieli postępować prawdopodobnie w ten sam sposób, jak w czasie pandemii koronawirusa. - COVID był takim czasem, który nas wszystkich zaskoczył. Musieliśmy szukać łóżek, były braki w personelu. W związku z powyższym, w czasie zagrożenia prawdopodobnie będziemy musieli podejmować takie same decyzje, jakie były podejmowane w czasach pandemii. Pacjenci z lżejszymi schorzeniami będą musieli poczekać w domu, a pacjentów, którzy będą zmagali się z szeroko rozumianymi urazami wojennymi, będziemy hospitalizować - mówił.