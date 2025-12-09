„Stalowe Anioły” rozdane. Mieszkańcy regionu kujawsko-pomorskiego zostali wyróżnieni

2025-12-09, 06:55 Monika Kaczyńska/Redakcja

Rozdano „Stalowe Anioły”, dla osób wyróżniających się w działalności społecznej/fot. Monika Kaczyńska

„Stalowe Anioły” to nagrody przyznawane przez zarząd województwa osobom wyróżniającym się w działalności społecznej. W tym roku przyznano dziewięć nagród indywidualnych oraz trzy zespołowe. Nagrody wręczał marszałek województwa Piotr Całbecki.

- To ludzie, których odkrywamy każdego roku - mówi marszałek województwa Piotr Całbecki. - To znaczy, że jesteśmy solidarnym społeczeństwem. Takie osoby wykazują się postawą wolontariacką, pomagają drugiemu człowiekowi poza obecnością fleszy czy fanfar. Nie są obojętni wobec ludzi w potrzebie, dlatego nagradzamy takie postawy.



Jedną z nagrodzonych „Stalowym Aniołem” osób jest Katarzyna Mińczykowska-Targowska, prezes zarządu Fundacji „Dorotkowo”. - Ta nagroda jest dla mnie wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że wystąpili o nią moi pracownicy i moi podopieczni - mówiła. - Fundacja ma siedzibę w Toruniu, a o nagrodę dla prezesa wystąpiła organizacja z Bydgoszczy. Pomagamy dzieciom i dorosłym osobom z niepełnosprawnościami z całego kraju, ale najbliższe naszym sercom jest województwo kujawsko-pomorskie.



Nagrodzone zostały również Teresa Lewandowska, prezes Stowarzyszenia Klub Seniora

„Sami Swoi” czy Krystyna Żejmo-Wysocka, społecznik z Torunia. Pełna lista nagrodzonych dostępna jest TUTAJ.