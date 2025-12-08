Sto osób zatrzymanych w związku z posiadaniem dziecięcej pornografii. Wśród nich mieszkaniec Włocławka [zdjęcia]

2025-12-08, 20:15 Marek Ledwosiński/Redakcja

Sto osób, w tym mieszkaniec Włocławka, zatrzymanych w związku z posiadaniem dziecięcej pornografii/fot. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadziło ogólnopolską akcję pod kryptonimem „Game over”, wymierzoną przeciw producentom, kolporterom i posiadaczom dziecięcej pornografii.

Okazuje się, że w sprawie jest również lokalny, kujawski ślad. - Prokuratura Okręgowa we Włocławku, w następstwie ujawnienia dowodów zebranych przez bydgoskich funkcjonariuszy przedstawiła zarzuty jednej osobie. Pewien mężczyzna miał posiadać oraz rozpowszechniać pliki wideo oraz graficzne z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Grozi mu odpowiedzialność karna od 2 do 15 lat pozbawienia wolności - mówiła Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku.



Podejrzany włocławianin pozostaje na wolności. Wpłacił poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych. Został również objęty policyjnym dozorem.