„Gruźlica jako choroba społeczna” tematem kolejnej Środy z Profilaktyką. Eksperci przekażą cenne informacje

2025-12-10, 09:50  Redakcja
O gruźlicy będą mówili eksperci we Włocławku i Toruniu/fot. Freepik/Ilustracyjnie

Przyczyny i zapobieganie gruźlicy - m.in. o tym powiedzą eksperci przy okazji dzisiejszych (10 grudnia) spotkań w siedzibach NFZ we Włocławku i Toruniu.

Na miejscu będzie można również uzyskać informacje o leczeniu, refundacji wyrobów medycznych oraz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

We Włocławku spotkanie odbędzie się w siedzibie NFZ przy ul. Kilińskiego 16, w godzinach od 11:00 do 12:00. Ekspertem będzie pulmonolog dr n. med. Jarosław Sokołowski. Z kolei w Toruniu wydarzenie będzie miało miejsce przy ul. Szosa Chełmińska 30, w godzinach od 12:00 do 13:00. Tam obecni będą specjaliści z NZOZ „Medica” Zespołu Opieki Rodzinnej S.C.

