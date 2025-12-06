Boiska powstaną niemal we wszystkich dzielnicach Włocławka. Pojawią się też specjalne figurki

2025-12-06, 08:00 Marek Ledwosiński/Redakcja

Mieszkańcy Włocławka zagłosowali, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu obywatelskiego/fot. Wikipedia/Artur Czachowski

Ponad 5,5 miliona złotych miasto Włocławek przeznaczyło na budżet obywatelski. Zgodnie z wynikami głosowania, środki przeznaczone zostaną na budowę multidyscyplinarnych osiedlowych boisk.

Poza tym powstanie również mural poświęcony polskiemu poecie, Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Sfinansowane zostanie także darmowe badanie wzroku dla wszystkich włocławskich pierwszoklasistów.



Oprócz tego, w różnych punktach miasta pojawią się figurki zwane fajansiakami. Będą one inspirowane wyrobami tradycyjnego włocławskiego fajansu. Ma to być odpowiedź m.in. na toruńskie anioły czy wrocławskie krasnale. - W projekcie chodzi o to, żeby w mieście pojawiły się elementy charakterystyczne dla historii Włocławka. Stąd pomysł na figurki przedstawiające różne zawody czy osoby w charakterystycznym dla miasta wzorze fajansowym. Zaproponowałem pięć figurek - np. artysty stojącego przy Browarze B, podróżnika stojącego przy dworcu czy rodziny na zakupach przy Wzorcowni - mówił pomysłodawca Mariusz Frydrych.