We Włocławku powstaje nowoczesna spalarnia śmieci. Będzie sprzedawać ciepło do sieci komunalnej miasta

2025-12-04, 19:56 Marek Ledwosiński / Redakcja

Symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod budowę spalarni śmieci we Włocławku. / Fot. Facebook PreZero Polska

Obiekt buduje europejski potentat w sferze gospodarki odpadami - konsorcjum PreZero.

Czy obiekt będzie bezpieczny dla środowiska? Inwestor zapewnia, że tak.



- Nasza instalacja w żaden sposób nie pogorszy jakości powietrza. Dobrym przykładem jest Poznań. Jakość powietrza, którą wypuszczamy jest lepsza niż to, co jest dookoła - mówi Kamil Majerczak, CEO w PreZero Polska. - Spalanie odpadów nie ma związku z emisją czegoś, co jest niezdrowe. To mit.





Prywatna spalarnia śmieci będzie sprzedawać ciepło do sieci komunalnej Włocławka.

Budowa potrwa około trzech lat.

Obiekt będzie kosztował około 700 mln zł.