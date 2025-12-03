Włocławek połączy się z lokalnymi miejscowościami. Na ulice wyjedzie 26 specjalnych autobusów

Autobusy mają połączyć okoliczne miejscowości z Włocławkiem/fot. Archiwum/Marcin Doliński
Koniec z wykluczeniem komunikacyjnym w powiecie włocławskim. Od 1 stycznia powiat uruchomi 24 nowe linie autobusowe, które połączą wszystkie gminy z Włocławkiem.
Na trasy wyjedzie nowy tabor. Starostwo kupiło 18 autobusów elektrycznych i 8 hybrydowych, przystosowanych także do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
– Autobusy obsłużą wszystkie główne miejscowości w gminach. Wiele mniejszych także może liczyć na połączenie – zaznaczył starosta włocławski Roman Gołębiewski.
Możliwe, iż pasażerowie będą mogli liczyć na dodatkowe udogodnienie. – Podpisaliśmy porozumienie z prezydentem na korzystanie z części przystanków i na przejazd przez miasto. Rozpoczęliśmy także rozmowy na temat biletu sieciowego, aby spróbować połączyć linie powiatowe z transportem miejskim – dodał.
Bilet jednorazowy na wszystkich trasach będzie kosztował 5 złotych, miesięczny 150 złotych. Seniorzy pojadą za darmo, uczniowie kupią bilety ulgowe. Rozkłady jazdy są już dostępne w wersji elektronicznej, do końca roku mieszkańcy otrzymają do domów papierowy informator z rozkładami.
