PKP PLK zapowiada nowy rozkład jazdy i nowe prędkości. Trzy połączenia wracają na tory regionu

2025-12-02, 19:54 Redakcja

Po ponad 10 latach do Ciechocinka dojadą pociągi/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga dla UMWKP/archiwum

Od 14 grudnia podróże pociągiem w Polsce staną się krótsze, bo szybsze. Dzięki modernizacji torów, wyższym prędkościom i cyklicznym godzinom odjazdów skrócą się czasy przejazdu. Niżej informacje ważne m.in. dla Pomorza i Kujaw.

Kujawsko-pomorskie: powroty na tory



Po 14 latach przerwy przywrócony zostanie ruch na linii Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek (lk245). Zmodernizowane perony, rozjazdy, przejazdy kolejowo-drogowe i nowe urządzenia sterowania ruchem umożliwią kursowanie pociągów z prędkością do 120 km/h, zapewniając mieszkańcom Ciechocinka lepszy dostęp do kolei.



Po półrocznych pracach wracają też pociągi na liniach Rypin – Brodnica (lk33) oraz Brodnica – Jabłonowo Pomorskie (lk208). Dzięki wymianie torów i modernizacji obiektów inżynieryjnych pociągi pojadą tu z prędkością do 120 km/h, co skróci czas przejazdu między Rypinem a Jabłonowem Pomorskim o około 15 minut. Modernizacja przygotowuje także linię do planowanego przez samorząd powrotu regularnych połączeń do Rypina w 2026 r.



Jak to wygląda w pozostałej części kraju?

Na linii Warszawa – Szczecin czas przejazdu skróci się do około 4 godzin i 9 minut, a między Olsztynem a Poznaniem do niespełna 3 godzin i 17 minut. Mniej czasu zajmie także podróż na trasach obsługiwanych przez Koleje Dolnośląskie – między Wrocławiem a Żaganiem przejazd skróci się o 9 minut.



Dolnośląskie: na odcinku Legnica – Żagań pociąg przyspieszony skrócił czas przejazdu z 65 minut do 57 minut. Na odcinku Jaworzyna Śląska – Legnica pociągi przyspieszone skróciły przejazd z 51 do 39 minut, a pociągi osobowe z 55 do 44 minut.



Małopolska: zakończono prace na pierwszym odcinku, modernizowanej w ramach projektu „Podłęże–Piekiełko”, linii kolejowej 104, co pozwoli na uruchomienie stacji Rabka Zaryte i wydłużenie połączeń regionalnych (dotychczas pociągi kończą kursy na przystanku Rabka-Zdrój). Nowa infrastruktura pozwala na jazdę w górskim terenie z prędkością do 100km/h.



Pomorskie: wracają pociągi na modernizowanym odcinku Lębork – Słupsk (lk202), gdzie przez ponad trzy miesiące kursowała komunikacja zastępcza. Pasażerowie skorzystają m.in. z przebudowanych peronów w Pogorzelicach i Jezierzycach Słupskich oraz z ruchu dwutorowego pomiędzy Lęborkiem a Pogorzelicami. Co ważne – nie są planowane kolejne zamknięcia linii. W dalszym etapie modernizacja przyniesie zwiększenie przepustowości, możliwość jazdy nawet 160 km/h, a w efekcie skrócenie czasu podróży między Gdynią a Słupskiem o około 15 minut.



Warmińsko-mazurskie: przywrócony zostanie ruch pociągów spalinowych na linii Giżycko – Korsze (lk38). Zmodernizowane perony, wymiana blisko 50 km torów, nowe urządzenia sterowania ruchem i elektryfikacja poprawiają komfort oraz bezpieczeństwo przejazdów. Od 14 grudnia między Ełkiem a Giżyckiem najszybsze pociągi już na całym odcinku pojadą z prędkością do 160 km/h. Po zakończeniu wszystkich prac podróż między Ełkiem a Olsztynem skróci się o około 50 minut, a prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie z 80 do 160 km/h.



Lubuskie: w wyniku prac utrzymaniowych lk358 na odcinku Gubin – Czerwieńsk prędkość maksymalna pociągów wzrosła do 100 km/h, dzięki temu podróżni już korzystają z podróży skróconych o 20 min. Ponadto czas przejazdu pociągów z Lublina Głównego do Zamościa skróci się o 7 minut. Pociągi pojadą z pominięciem stacji w Rejowcu przez łącznicę nr 563. Trasa pociągów, które dotąd kursowały między Chełmem a Rejowcem, zostaje wydłużona do Lublina. Dzięki temu mieszkańcy Świdnika Miasta, Świdnika Wschodu, Trawnik oraz Kani zyskają dodatkowe połączenia – 8 pociągów.



Mazowieckie: dotychczas na przystanku Radom Wschodni zatrzymywało się 50 pociągów kursujących z i do Warszawy. Po korekcie rozkładu jazdy przy peronach Radomia Wschodniego dodatkowo zatrzyma się 40 pociągów Kolei Mazowieckich relacji Radom Główny – Dęblin – Radom Główny (lk26). Dzięki budowie trapezu rozjazdowego i nowym urządzeniom srk, pociągi będą mogły kursować przez stację Warszawa Centralna częściej – co 4 minuty zamiast dotychczasowych 5 minut. Odcinek Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna będzie w stanie obsłużyć do 30 pociągów w godzinie - łącznie w obu kierunkach. Od 24 grudnia oddany do użytkowania zostanie peron nr 1 na remontowanej stacji Ursus Północny.



Świętokrzyskie: od 14 grudnia pasażerowie będą mogli korzystać z nowego przystanku Mnichów, który zwiększy dostęp do pociągu na linii kolejowej Kraków - Kielce. Każdego dnia w Mnichowie zatrzyma się 30 pociągów.



Ponad 100 relacji wyjazdowych w układzie cyklicznym



W nowym rozkładzie jazdy 17 wybranych relacji obsługiwanych przez przewoźników dalekobieżnych i regionalnych zostało objętych cyklicznym układem odjazdów. Oznacza to stałe, powtarzalne minuty odjazdów pociągów na całej trasie.

Cykliczne rozkłady obejmują m.in. kluczowe trasy dalekobieżne, takie jak Warszawa – Gdynia, Bydgoszcz – Lublin, Olsztyn – Poznań, Warszawa – Bydgoszcz czy Warszawa – Berlin. Z ujednoliconych końcówek minutowych skorzystają także podróżni na relacjach regionalnych, m.in. Otwock – Pruszków, Piaseczno – Zegrze Południowe, Góra Kalwaria – Warszawa Gdańska.

Układ cykliczny objął również wybrane trasy transgraniczne, m.in. Goerlitz – Jelenia Góra oraz Szklarska Poręba Górna – Harrachov, zwiększając przewidywalność i spójność godzin odjazdów w różnych częściach kraju. Liczba stacji objętych system wzrosła z 63 do 108 co znacząco ułatwi pasażerom planowanie podróży oraz orientowanie się w godzinach odjazdów bez konieczności każdorazowego sprawdzania rozkładu.



Gdzie trwają prace i mogą wystąpić utrudnienia?



Małopolskie: utrudnienia pasażerowie odczują na linii nr 8 między Krakowem Głównym, Miechowem i Tunelem oraz na odcinku Kozłów – Sędziszów, gdzie szeroki zakres prac inwestycyjnych wymaga prowadzenia ruchu jednotorowego i licznych zmian na poszczególnych stacjach. W praktyce oznacza to konieczność skrócenia relacji części pociągów, wprowadzenia tras okrężnych, ograniczenia postojów oraz zmiany czasów przejazdu, które w przypadku wybranych składów mogą się istotnie wydłużyć. Od 16 stycznia zakres prac jeszcze się zwiększy, co będzie wymagało dodatkowych zmian. Zakończenie zasadniczej części prac na odcinku Kraków Główny - Tunel zaplanowano na sierpień 2026 roku.



Łódzkie: duży zakres robót zaplanowano także na lk1 między Koluszkami, Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem i Częstochową. Modernizacja tej magistrali obejmuje podnoszenie prędkości i szereg zamknięć torowych, które wymuszają kierowanie części pociągów objazdami, m.in. przez CMK lub lk14 i lk131. Dobrą wiadomością jest to, że od 14 grudnia uruchomione zostaną codzienne, bezpośrednie połączenia ŁKA z Łodzi przez Koluszki do Częstochowy.



Śląskie i Opolskie: w bezpośrednim powiązaniu z pracami prowadzonymi na terenie województwa łódzkiego realizowane są skoordynowane roboty na lk 61 i lk144. Zakres prac obejmuje modernizację blisko 90 km torów, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej oraz prace na trzech mostach. W związku z inwestycją od 28 stycznia wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Opole – Częstochowa, składy PKP Intercity zostaną kierowane trasami okrężnymi przez Kędzierzyn-Koźle, a wybrane pociągi Pendolino na trasie Warszawa – Wrocław zostaną odwołane.



Pomorskie: kontynuowana będzie modernizacja linii 202 między Słupskiem a Lęborkiem. Prace torowe i stacyjne, w ramach innego zadania, w tym przebudowa peronów i rozjazdów, obejmą również stację Reblino na tej samej linii i będą wiązały się z cyklicznym wprowadzaniem komunikacji zastępczej na odcinkach Słupsk – Reblino – Wrześnica oraz Sławno – Słupsk i Sławno – Ustka. Utrzymana pozostanie nocna przerwa w ruchu między Słupskiem a Lęborkiem, a wybrane połączenia dalekobieżne zostaną skrócone lub skierowane na trasy alternatywne.



Szybszy dostęp do rozkładów dzięki kodom QR



Polskie Linie Kolejowe S.A. rozszerzają testowane od września kody QR, które po zeskanowaniu telefonem pokazują bieżące odjazdy z konkretnej stacji lub przystanku. Dotychczas dostępne na Podhalu, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku, od połowy grudnia funkcjonalność obejmie wszystkie lokalizacje w Polsce.

Tabele odjazdów są już dostępne w Portalu Pasażera w zakładce „Katalog stacji”, a kody QR umożliwiają szybki dostęp do informacji na dowolnym urządzeniu mobilnym. Od 14 grudnia kody będą sukcesywnie pojawiać się na wszystkich stacjach i przystankach, uzupełniając tradycyjne informacje w gablotach i ułatwiając planowanie podróży