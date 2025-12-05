Nowy rozkład jazdy pociągów od 14 grudnia. Mieszkańcy mogą spodziewać się większej liczby połączeń

2025-12-05, 20:56 Monika Kaczyńska/Redakcja

14 grudnia w regionie zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów/fot. Wikipedia/MOs810

Po 14 latach wrócą kursy do Ciechocinka. Pierwszy po tak długim czasie pociąg wyruszy z Torunia Głównego 14 grudnia o godz. 10:13. Zostaną też uruchomione specjalne połączenia sylwestrowe.

Podczas konferencji w Urzędzie Marszałkowskim marszałek województwa Piotr Całbecki i wicemarszałek Aneta Jędrzejewska podsumowali mijający rok na kolei. Poinformowali też o nowym kolejowym rozkładzie jazdy. - W tym roku spodziewamy się, że przewieziemy 8,5 miliona pasażerów, a więc o pół miliona więcej niż w poprzednim roku. O 260 milionów złotych wzrosły też wydatki na kolej. Wszystko po to, aby pasażerowie z naszego województwa mogli korzystać z sieci połączeń w komfortowych warunkach. Planujemy również dodanie 24 nowych połączeń, w tym 13 do Ciechocinka. Będą też zupełnie nowe trasy, których do tej pory nie było. W przyszłym roku uruchomimy kolejne do Rypina - mówił marszałek Piotr Całbecki. - Są przywracane połączenia kolejowe, które na wiele lat zniknęły z mapy kolejowej województwa kujawsko-pomorskiego czy też Polski. Zwiększamy ich liczbę, chociażby na odcinkach Bydgoszcz - Olsztyn czy Bydgoszcz - Inowrocław - dodała wicemarszałek Aneta Jędrzejewska.



Rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Zakładu Polregio w Bydgoszczy Aleksandra Pukas informuje, że w związku z powrotem pociągu do Ciechocinka pasażerowie z całej Polski będą mogli podróżować za symboliczną złotówkę. Oferta obowiązuje do 15 lutego. Z kolei rzecznik prasowy Arriva Joanna Parzniewska przekazała, że na linii Bydgoszcz - Tuchola - Chojnice oraz Toruń - Grudziądz uruchomionych zostanie kilkanaście nowych połączeń, dzięki czemu pociągi będą jeździły częściej. Więcej ich będzie także na odcinku Toruń - Sierpc, a wracają za to te na linii Jabłonowo Pomorskie - Brodnica, gdzie zakończył się remont torów.



Zostaną również uruchomione specjalne połączenia sylwestrowe. - Arriva uruchamia połączenia sylwestrowe z Torunia do Tucholi przez Grudziądz i drugi pociąg do Sierpca przez Lipno - mówiła Joanna Parzniewska.