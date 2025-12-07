Rozpędzony pociąg przejechał między samochodami na przejeździe w Nowej Wsi Wielkiej

2025-12-07, 13:57  Agata Raczek/Redakcja
Do wydarzenia doszło 6 grudnia na przejeździe w Nowej Wsi Wielkiej/fot. PiraciDrogowi.pl YouTube

Do wydarzenia doszło 6 grudnia na przejeździe w Nowej Wsi Wielkiej/fot. PiraciDrogowi.pl YouTube

Gmina Nowa Wieś Wielka domaga się wyjaśnień od dyrekcji PKP. Chodzi o skrajnie niebezpieczne wydarzenie, do którego doszło w sobotę na strzeżonym przejeździe kolejowym pod Bydgoszczą. PKP potwierdzają, że zawinił ich pracownik.

Wszystko wydarzyło się w sobotę (6 grudnia) o godz. 15:00 na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Aleje Pokoju i mogło skończyć się tragicznie. Rogatki był otwarte, samochody wjechały na przejazd, gdy nagle między autami przejechał rozpędzony pociąg Intercity.

Kierowcy byli zszokowani, jeden z nich wysłał nagranie z kamery samochodowej na portal Piraci Drogowi, który go opublikował. Wideo udostępniła dziś na Facebooku Gmina Nowa Wieś Wielka, domagając się oficjalnych wyjaśnień od PKP. - Kierowcom i pasażerom pojazdów wydano de facto sygnał umożliwiający wjazd na przejazd. Jedynie wyjątkowa reakcja maszynisty, który natychmiast podjął hamowanie oraz dawał sygnały dźwiękowe, a także właściwa postawa kierowców, zapobiegły tragedii, która mogła zakończyć się śmiercią wielu osób – tłumaczy wójt. - Zdarzenie to stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich podróżnych korzystających z tego przejazdu. Podkreślam, że nie jest to pierwszy taki przypadek na tym przejeździe w ostatnich latach.

Zbigniew Wiśniewski zapowiada, że w poniedziałek złoży oficjalne pismo do dyrekcji PKP. Policja potwierdza, że jest prowadzone postępowanie w sprawie.

Tymczasem Polskie Linie Kolejowe informują, że do niebezpiecznego incydentu doszło z winy ich pracownika. - Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie - powiedziała PR PiK Katarzyna Dobrut-Michalska z PKP PLK. - Powołano komisję, która ma określić dokładny przebieg zdarzenia oraz wypracować środki zaradcze, żeby zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.

Mówi wójt gminy Nowa Wieś Wielka

Mówi wójt gminy Nowa Wieś Wielka

Mówi Katarzyna Dobrut-Michalska z PKP PLK

Mówią mieszkańcy Nowej Wsi Wielkiej

Region

Były proboszcz bydgoskiej parafii Chrystusa Króla nie żyje. Ks. Józef Pietras miał 75 lat

Były proboszcz bydgoskiej parafii Chrystusa Króla nie żyje. Ks. Józef Pietras miał 75 lat

2025-12-07, 17:45
Studenci UMK sprzedawali swoje prace. Zobaczcie, co można było kupić [zdjęcia]

Studenci UMK sprzedawali swoje prace. Zobaczcie, co można było kupić [zdjęcia]

2025-12-07, 13:10
Aukcja dla bydgoskiego schroniska dla zwierząt. Licytuj udział w programie PR PiK

Aukcja dla bydgoskiego schroniska dla zwierząt. Licytuj udział w programie PR PiK

2025-12-07, 11:38
Ciężarówka została skradziona. Dwa postępowania po sobotnim pościgu w Bydgoszczy

Ciężarówka została skradziona. Dwa postępowania po sobotnim pościgu w Bydgoszczy

2025-12-07, 10:13
Tragiczny pożar w Bydgoszczy Płonęła altana na działkach, zginął 65-letni mężczyzna

Tragiczny pożar w Bydgoszczy! Płonęła altana na działkach, zginął 65-letni mężczyzna

2025-12-07, 08:50
Mikołaje na rowerach Świąteczny peleton przejechał z Bydgoszczy do Łochowa [wideo]

Mikołaje na rowerach! Świąteczny peleton przejechał z Bydgoszczy do Łochowa [wideo]

2025-12-07, 07:55
Fizjoterapia w teorii i w praktyce. W Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja

Fizjoterapia w teorii i w praktyce. W Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja

2025-12-06, 21:27
Policyjny pościg ciężarówką po regionie. Kierowcę udało się zatrzymać [zdjęcia]

Policyjny pościg ciężarówką po regionie. Kierowcę udało się zatrzymać [zdjęcia]

2025-12-06, 20:26
W bazie Szlachetnej Paczki ciągle są osoby czekające na wsparcie. Finał akcji już za tydzień

W bazie Szlachetnej Paczki ciągle są osoby czekające na wsparcie. Finał akcji już za tydzień

2025-12-06, 19:50

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę