Rozpędzony pociąg przejechał między samochodami na przejeździe w Nowej Wsi Wielkiej

Do wydarzenia doszło 6 grudnia na przejeździe w Nowej Wsi Wielkiej/fot. PiraciDrogowi.pl YouTube
Gmina Nowa Wieś Wielka domaga się wyjaśnień od dyrekcji PKP. Chodzi o skrajnie niebezpieczne wydarzenie, do którego doszło w sobotę na strzeżonym przejeździe kolejowym pod Bydgoszczą. PKP potwierdzają, że zawinił ich pracownik.
Wszystko wydarzyło się w sobotę (6 grudnia) o godz. 15:00 na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Aleje Pokoju i mogło skończyć się tragicznie. Rogatki był otwarte, samochody wjechały na przejazd, gdy nagle między autami przejechał rozpędzony pociąg Intercity.
Kierowcy byli zszokowani, jeden z nich wysłał nagranie z kamery samochodowej na portal Piraci Drogowi, który go opublikował. Wideo udostępniła dziś na Facebooku Gmina Nowa Wieś Wielka, domagając się oficjalnych wyjaśnień od PKP. - Kierowcom i pasażerom pojazdów wydano de facto sygnał umożliwiający wjazd na przejazd. Jedynie wyjątkowa reakcja maszynisty, który natychmiast podjął hamowanie oraz dawał sygnały dźwiękowe, a także właściwa postawa kierowców, zapobiegły tragedii, która mogła zakończyć się śmiercią wielu osób – tłumaczy wójt. - Zdarzenie to stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich podróżnych korzystających z tego przejazdu. Podkreślam, że nie jest to pierwszy taki przypadek na tym przejeździe w ostatnich latach.
Zbigniew Wiśniewski zapowiada, że w poniedziałek złoży oficjalne pismo do dyrekcji PKP. Policja potwierdza, że jest prowadzone postępowanie w sprawie.
Tymczasem Polskie Linie Kolejowe informują, że do niebezpiecznego incydentu doszło z winy ich pracownika. - Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie - powiedziała PR PiK Katarzyna Dobrut-Michalska z PKP PLK. - Powołano komisję, która ma określić dokładny przebieg zdarzenia oraz wypracować środki zaradcze, żeby zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę