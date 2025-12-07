Rozpędzony pociąg przejechał między samochodami na przejeździe w Nowej Wsi Wielkiej

2025-12-07, 13:57 Agata Raczek/Redakcja

Do wydarzenia doszło 6 grudnia na przejeździe w Nowej Wsi Wielkiej/fot. PiraciDrogowi.pl YouTube

Gmina Nowa Wieś Wielka domaga się wyjaśnień od dyrekcji PKP. Chodzi o skrajnie niebezpieczne wydarzenie, do którego doszło w sobotę na strzeżonym przejeździe kolejowym pod Bydgoszczą. PKP potwierdzają, że zawinił ich pracownik.

Wszystko wydarzyło się w sobotę (6 grudnia) o godz. 15:00 na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Aleje Pokoju i mogło skończyć się tragicznie. Rogatki był otwarte, samochody wjechały na przejazd, gdy nagle między autami przejechał rozpędzony pociąg Intercity.



Kierowcy byli zszokowani, jeden z nich wysłał nagranie z kamery samochodowej na portal Piraci Drogowi, który go opublikował. Wideo udostępniła dziś na Facebooku Gmina Nowa Wieś Wielka, domagając się oficjalnych wyjaśnień od PKP. - Kierowcom i pasażerom pojazdów wydano de facto sygnał umożliwiający wjazd na przejazd. Jedynie wyjątkowa reakcja maszynisty, który natychmiast podjął hamowanie oraz dawał sygnały dźwiękowe, a także właściwa postawa kierowców, zapobiegły tragedii, która mogła zakończyć się śmiercią wielu osób – tłumaczy wójt. - Zdarzenie to stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich podróżnych korzystających z tego przejazdu. Podkreślam, że nie jest to pierwszy taki przypadek na tym przejeździe w ostatnich latach.



Zbigniew Wiśniewski zapowiada, że w poniedziałek złoży oficjalne pismo do dyrekcji PKP. Policja potwierdza, że jest prowadzone postępowanie w sprawie.



Tymczasem Polskie Linie Kolejowe informują, że do niebezpiecznego incydentu doszło z winy ich pracownika. - Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie - powiedziała PR PiK Katarzyna Dobrut-Michalska z PKP PLK. - Powołano komisję, która ma określić dokładny przebieg zdarzenia oraz wypracować środki zaradcze, żeby zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.