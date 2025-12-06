Kolejowe Mikołajki w Bydgoszczy. Tłum chętnych do zwiedzania atrakcji na dworcu [zdjęcia]

2025-12-06, 14:57 Agata Raczek / Redakcja

Tłum chętnych do zwiedzania na bydgoskim dworcu w ramach Kolejowych Mikołajek. / Fot. Agata Raczek

Nowoczesna kolej, ale też historyczne wagony. Do tego świąteczna atmosfera i atrakcje dla całych rodzin. Tak wyglądała impreza na stacji Bydgoszcz Główna.

- Nasz kolejowy Mikołaj zostawia sanie i wybiera pociąg, aby przyjechać do Bydgoszczy i spotkać się z miłośnikami kolei. Prezentujemy dzisiaj tabor kolejowy - mówi Adam Charif, prezes zarządu Fundacji Instytut Edukacyjny Kolej Na Ciebie, która prowadzi Izbę Tradycji Kolejnictwa w Bydgoszczy. - Prezentujemy cztery pojazdy: dwie lokomotywy - jedną elektryczną, drugą spalinową; do tego dwa wagony - jeden konferencyjny, drugi przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Mamy również stoisko, przy którym można nadać wiadomość z radiotelefonu.



- Interesuję się koleją od dziecka. Bardzo lubię pociągi. Jeśli jest okazja, to wchodzę i oglądam - mówili uczestnicy imprezy. - Wnętrze lokomotywy jest super.



Cała relacja do wysłuchania poniżej.