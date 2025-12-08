Dróżnikowi, który popełnił błąd na przejeździe kolejowym pod Bydgoszczą, grozi do 3 lat pozbawienia wolności

2025-12-08, 11:06 Tatiana Adonis / Redakcja

Do zdarzenia doszło 6 grudnia na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej. / Fot. Piracidrogowipl YouTube

Pracownik kolei usłyszał zarzut spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę (6.12.) na strzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym w Nowej Wsi Wielkiej. Rogatki były otwarte, samochody wjechały na przejazd, gdy nagle między autami przejechał rozpędzony pociąg Intercity. Policja już przesłuchała świadków w tej sprawie i zabezpieczyła wideo.



- Policjanci ustalili, że 39-letni dróżnik po przejechaniu jednego z pociągów zaczął podnosić rogatki. W tym czasie nadjeżdżał drugi pociąg - mówi Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskiej policji. - W tym czasie auta osobowe stojące jako pierwsze po przeciwnych stronach przejechały na drugą stronę torów. Dosłownie moment później przejechał pociąg pospieszny. Dróżnik został zatrzymany.



Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowe przyznają, że do groźnej sytuacji doszło z winy pracownika kolei, a szczegóły sprawy ma wyjaśnić specjalna komisja.



- Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do błędu popełnionego przez dróżnika. Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego dróżnik nie opuścił rogatek na czas przejazdu pociągu - mówi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy. Ma 5-letni staż pracy oraz jest po wszystkich wymaganych szkoleniach. Pracownik został odsunięty od czynności służbowych.



Wyjaśnień od dyrekcji PKP PLK domaga się wójt gminy Nowa Wieś Wielka, który podkreśla, że to nie pierwsza taka sytuacja na tym przejeździe.



- Wiem, że kolej powołała specjalną komisję w tej sprawie. Samo wyjaśnienie i stwierdzenie, że nastąpił karygodny błąd nie załatwi sprawy bezpieczeństwa, ponieważ nie był to pierwszy przypadek - mówi wójt Zbigniew Wiśniewski.



Zarzut dla dróżnika, który popełnił błąd na przejeździe kolejowym pod Bydgoszczą, przez co niemal nie doszło do zderzenia samochodu z pociągiem. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w minioną sobotę (6.12.2025), na strzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym w Nowej Wsi Wielkiej.