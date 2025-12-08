Nożownik odpowie za usiłowanie dokonania zabójstwa. Wobec Alana B. skierowano akt oskarżenia

2025-12-08, 14:57 Tatiana Adonis/Redakcja

Wobec Alana B. skierowano akt oskarżenia za atak z nożem. Na zdjęciu gmach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy/fot. Wikipedia/Mariusz Guć

Sprawą 37-letniego nożownika z Tucholi zajmie się sąd. Przez Alana B., ugodzony nożem mężczyzna trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 lipca tego roku.

- Za ten czyn Alan B. odpowie przed sądem - mówi Marcin Przytarski, prokurator rejonowy w Tucholi. - Prokuratura Rejonowa w Tucholi skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, oskarżając go o usiłowanie dokonania zabójstwa pokrzywdzonego poprzez zadanie ciosów nożem, między innymi w okolice uda i brzucha. Tym samym odpowie za spowodowanie u pokrzywdzonego ciężkich obrażeń ciała, które realnie zagrażały jego życiu.



Prokurator Marcin Przytarski dodaje, że Alan B. początkowo przyznawał się do udziału w zdarzeniu. Ostatecznie zaprzeczył swojej winie i odmówił składania wyjaśnień. Alanowi B. grozi nawet dożywocie. Obecnie 37-latek przebywa w tymczasowym areszcie.