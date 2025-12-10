Grudziądz. Mężczyźni prowadzili pojazdy mimo zakazu. Usłyszeli wysokie wyroki

2025-12-10, 15:40  Informacja prasowa/Redakcja
Miesiące pozbawienia wolności oraz wysokie kary finansowe - takimi konsekwencjami w ostatnich dniach obarczeni zostali 40-letni mieszkaniec Grudziądza oraz 52-letni kierowca dostawczego Volkswagena. Wyroki usłyszeli w trybie przyspieszonym.

Pierwszy z nich został zatrzymany w Grudziądzu na ul. Miłoleśnej, kiedy prowadził Opla. Miał nałożony zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci skierowali sprawę do sądu, a 40-latek już następnego dnia usłyszał wyrok. To 10 miesięcy pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na kolejne 6 lat oraz 7 000 zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kolejne zatrzymanie miało miejsce na ul. Warszawskiej. Policja zatrzymała 52-latka, który kierował autem dostawczym w stanie nietrzeźwości. Alkomat wskazał blisko 0,7 promila alkoholu w jego organizmie. Poza tym, miał obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów. W efekcie usłyszał karę sześciu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 10 000 zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

