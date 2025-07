Uwaga! Pociągi nie kursują na trasie Bydgoszcz Wschód - Chełmża. Trwa budowa mijanki

O najważniejszej części inwestycji mówi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Obecny przystanek Bydgoszcz - Fordon zostanie ponownie stacją kolejową. Modernizujemy peron nr 1 oraz budujemy nowy peron nr 2. Będzie możliwość przyjmowania na stacji składów elektrycznych oraz przeładunek składów towarowych. Modernizacja układu torowego oraz sieci trakcyjnej ponownie umożliwi mijanie się na stacji pociągów prowadzonych trakcją spalinową i elektryczną. Jak podaje Zieliński, zwiększy się przepustowość w kierunku Chełmży. - Na trasę będzie mogło wyjechać więcej pociągów. W sąsiedztwie wiaduktu przy ulicy Fordońskiej powstanie nowy przystanek o nazwie Bydgoszcz Stary Fordon z dwoma peronami, co zwiększy dostęp do kolei w tej części miasta - przekazał rzecznik PKP PLK S.A. Na trasie Bydgoszcz Wschód – Chełmża obowiązuje obecnie zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi Arrivy. Zmiany w komunikacji obowiązują od 18 lipca do 2 października.

