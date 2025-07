Panika, krzyk, łzy - sceny jak z filmu grozy w bydgoskim Multikinie. To ćwiczenia! [wideo, zdjęcia]

Statyści wspaniale się bawili, ale strażacy - zupełnie na poważnie - pracowali w pocie czoła, by dobrze przygotować się na wypadek przyszłych, już prawdziwych, zagrożeń. - Ćwiczyć trzeba regularnie, żeby na tego typu sytuacje się przygotowywać - mówi Michał Pacer, dyrektor Mulitikina w Bydgoszczy. - One nie zdarzają się często, nawet bardzo rzadko, ale wystarczy, że taka sytuacja przydarzy się raz. Nieprzećwiczona może doprowadzić do tragedii. Dzisiaj zapłonęła z sala nr 1, odcięło nam drogę ewakuacyjną przez drzwi, dlatego musieliśmy ewakuować klientów przodem. Na sali siedziały małe dzieci. Były przerażone, spanikowane, ale udało się wszystkich uratować. Ćwiczenia trwały ponad pół godziny, od 8:30. Teraz strażacy będą analizować całą sytuację i wyciągać wnioski na przyszłość. Więcej w relacji Damiana Klicha.

